الهند: تحويل مسار أكثر من 49 رحلة جوية بعد أمطار غزيرة وعواصف رعدية

أعلت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أنه تم تحويل مسار ما يصل إلى 49 رحلة جوية، بما في ذلك 17 رحلة دولية، بسبب الأمطار الغزير والعواصف الرعدية، التي ضربت العاصمة الوطنية الليلة الماضية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا أحمر، محذرة من سقوط المزيد من موجات الأمطار الغزيرة وهبوب عواصف رعدية قوية ورياح عاتية سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترا في الساعة أو أكثر، حسب صحيفة إنديان إكسبرس الهندية اليوم الأحد.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت الليلة الماضية في حدوث فيضانات شديدة وازدحام مروري في عدة أجزاء من دلهي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة رعدية قادمة من الغرب والشمال الغربي من المرجح أن تؤثر على دلهي والمناطق المحيطة.

كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية السكان بتجنب المناطق المفتوحة والاحتماء تحت الأشجار أو البقاء بالقرب من المباني غير المستقرة، كما حذرتهم أيضا من الاقتراب من المسطحات المائية والأسوار الضعيفة.