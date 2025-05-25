النائب عبد المنعم إمام: كنت أتمنى اعتماد نظام القائمة النسبية الذي يسمح بحجم منافسة أكبر

تحدث النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب اعتراضه، على مشروع القانون المقدم من أحزاب الأغلبية لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» إن مصر من بين 3 أو 4 دول فقط في العالم التي تطبق نظام القائمة المطلقة في الانتخابات، مضيفا أن «نظام القائمة المطلقة، من وجهة نظري يؤدي إلى جمود الحياة السياسية لا إلى تطورها ويهدر أصوات الناخبين؛ لأن الناخب يختار قائمة إما أن تنجح بكامل أعضائها أو تسقط بكاملها».

وأوضح أن التفاعل مع القائمة يكون صعبًا، لا سيما مع كبر حجم الدوائر الانتخابية، إذا تُقسم مصر كلها إلى 4 دوائر فقط ويؤدي إلى صعوبة أن يكون هناك منافسة كبيرة على القوائم.

وتابع أن «الحجة بأن نظام القائمة النسبية غير مناسب بسبب الكوتة، الدستور نص على كوتة للمرأة بنسبة 25% ويمكن استيعابها في النظام النسبي، أما الكوتة الأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة والإخوة المسيحيين وغيرها، وهو أمر يمكن تحقيقه أيضًا في النظام النسبي لتعميق المنافسة بشكل أكبر».

وأشار إلى رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع القانون، لافتا أن باقي أحزاب المعارضة ستعلن موقفها في مجلس النواب يوم الأحد، لبيان ما إذا كان النظام المقترح يتوافق مع رؤيتها أم لا.

واختتم: «كنت أتمنى بعد حوار وطني على مدار عامين ومناقشات كثيرة، وفي ظل استقرار الدولة بنسبة كبيرة جدًا بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب، أن يكون هناك توجه نحو نظام القوائم النسبية، نظام القائمة الموحدة كان مفهومًا في ظروف معينة، لكني كنت أتمنى بشكل واضح أن يتم اعتماد نظام القوائم النسبية الذي يسمح بحجم منافسة أكبر ويُظهر الأوزان النسبية الحقيقية للأحزاب، ولكن القائمة المغلقة تجعل هناك صعوبة حقيقية في المنافسة».