قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، إن الوضع في قطاع غزة «مأساوي»، مشددة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وإيصالها للفلسطينيين.

وأضافت خلال تصريحات لشاشة «التلفزيون العربي»، اليوم الأربعاء: «ما نراه في غزة مأساوي، لا يمكنني وصف ما يحدث في غزة، ولا نقبل بما يحدث».

وذكرت أن فنلندا شاركت في بيان مع 24 دولة أخرى للمطالبة بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، والعودة إلى وضع يُمكّن الأفراد من الحصول على المساعدات الغذائية الأساسية بطريقة آمنة.

وأكدت إدانتها بشكل كامل لأي محاولات إسرائيلية لتقليص مساحة الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديمغرافي لتلك الأراضي.

وأوضحت أن فرض العقوبات على إسرائيل يتطلب المرور عبر نظام الاتحاد الأوروبي، قائلة إن بلادها لم تصدر أي أسلحة إلى تل أبيب منذ نحو 10 سنوات.

وأشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية وعناصر من حماس»، مضيفة: «لا نقبل احتجاز حماس عدد من الرهائن، ولو هناك سلام مستدام للشعب الفلسطيني، فيجب التخلص من المنظمات الإرهابية الموجودة هناك، وهي حماس»، بحسب وصفها.