الدفاع العراقية تعلن مقتل 7 من منتسبيها وإصابة 13 في قصف على مستوصف الحبانية العسكري بالأنبار

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 7 من منتسبيها وإصابة 13 آخرين، في قصف جوي على مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة لآمرية موقع الحبانية بمحافظة الأنبار.

ونوهت في بيان، صباح الأربعاء، أن «هذا الاستهداف يعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً لجميع القوانين والأعراف الدولية؛ التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها».

وقالت إن «هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيداً خطيراً يستوجب الوقوف عنده بحزم ومحاسبة الجهات المسئولة عنه؛ إذ إن استهداف المرافق الطبية جريمة نكراء بكل المقاييس، لكونها تستهدف مؤسسات تُعنى بإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية للمقاتلين».

وأضافت: «إن هذه الاعتداءات الجبانة لن تثني كوادرنا عن أداء واجبهم، بل ستزيدهم عزيمة وإصراراً على مواصلة مهامهم في خدمة الوطن وأبنائه».

وأكدت الوزارة في ختام بيانها احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هذا العدوان، وفق الأطر والقوانين المعتمدة.

في المقابل، أعلنت فصائل مسلحة في العراق فجر اليوم الأربعاء، أنها قصفت قاعدة فكتوريا للدعم اللوجيستي الأمريكي في محيط مطار بغداد الدولي.

ووزعت الفصائل مشاهد لـ«عملية استهداف نفذتها المقاومة الإسلامية في العراق ضد العدو الأمريكي داخل قاعدة فكتوريا في بغداد».