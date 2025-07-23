تحدث الصحفي الفلسطيني محمد حمو، مراسل قناة «الحدث العربية» داخل قطاع غزة، عن المرة الأخيرة التي تناول فيها الطعام.

وقال خلال تغطية حية من غزة، صباح الأربعاء، إن المرة الأخيرة التي تناول فيها الطعام كانت ليلة أمس، مشيرًا إلى أنه تناول وجبة واحدة فقط؛ لأن عمله كصحفي يضطره للخروج من المنزل في الصباح الباكر والعودة مع حلول ساعات المساء.

ونوه أن الوجبة التي تناولها لا تشمل كل العناصر المغذية للجسم من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم وغيرها من العناصر، كما أنها غير كافية لسد الجوع.

وأضاف: «تناولت العدس وهو لا يكفي سد قرقعة الأمعاء الخاوية منذ أكثر من 100 يوم.. الواحد بدأ لا يستطيع الوقوف أمام الكاميرا؛ لأننا نمشي مسافات طويلة حتى نأتي إلى العمل، والمواصلات شحيحة جدًا لعدم توفر الوقود في القطاع».

وأشار إلى معاناة الصحفيين في غزة، قائلًا: «نمشي يوميًا 3 كيلومترات حتى نخرج على الهواء لتغطية الأحداث الميدانية والتصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة».

وتتفاقم المجاعة في قطاع غزة، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والوقود منذ 2 مارس الماضي، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، بمن فيهم أطفال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع سجلت 10 حالات وفاة جديدة؛ بسبب المجاعة وسوء التغذية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 111 حالة وفاة.