تظاهر العشرات من أقارب وأصدقاء قادة المعارضة الفنزويلية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وآخرين محتجزين بسبب أنشطتهم السياسية، اليوم السبت خارج سجن سيئ السمعة في العاصمة، مطالبين بالإفراج الفوري عن ذويهم.

وجاءت التظاهرة خارج سجن هيليكويـد في كاراكاس في ظل تصاعد الضغوط على حكومة الرئيسة بالوكالة دلسي رودريجيز للإفراج عن جميع الأشخاص الذين ارتبط احتجازهم، منذ أشهر أو سنوات، بمعتقداتهم السياسية، وفقا لما تؤكده عائلاتهم ومنظمات غير حكومية.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستفرج عن عدد كبير من السجناء، إلا أن العائلات ومنظمات حقوق الإنسان انتقدت السلطات بسبب الوتيرة البطيئة لعمليات الإفراج.

كما تعهدت رودريجيز الشهر الماضي بإغلاق سجن هيليكويـد، حيث جرى توثيق حالات تعذيب وأشكال أخرى من الانتهاكات الجسدية والنفسية بحق السجناء على نطاق واسع. وقالت إن المنشأة، التي شُيدت في الأصل لتكون مركزا تجاريا، ستُحول إلى مركز ثقافي واجتماعي ورياضي يخدم قوات الشرطة والأحياء المجاورة.