مسئول بغرفة الجيزة التجارية: الدواجن المجمدة أرخص سعرا وآمنة صحيا أكثر من الحية

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنّ أسعار الدواجن المجمدة والمبردة لا يمكن أن تتأثر بأي حملات للمقاطعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباحك مصري» على قناة «mbc مصر 2»، اليوم الأحد، أن هذه الدواجن أرخص سعرا وأكثر أمانا من الناحية الصحية مقارنة بالطيور الحية.

وأشار إلى أنّه يجب تشجيع المواطنين على ثقافة شراء الدواجن المجمدة كونها أكثر صحية، مستندا إلى مفهوم التعداد البكتيري قائلا إن هذا التعداد يتزايد بعد ذبح الدواجن ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد أو التجميد.

ونوه بأن هذا الأمر غير متوفر إلا في المجازر النصف آلية أو المجازر الآلية المعتدة، على عكس ما يتم في البيع بمحال الطيور الحية وهي عملية بيع وصفها بالعشوائية.

وجدّد التأكيد على أن المقاطعة ستؤثر على محال الطيور الحية، واصفا ذلك بالأمر الإيجابي جدا لتخفيض هامش الربح لديهم.

واعتبر أن أسعار الدواجن في المزرعة تكون مناسبة جدا للمنتج / المربي، ويكون هامش الربح معقولا ومرضيا.



