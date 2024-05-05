إسماعيل هنية: نحرص على التوصل لاتفاق ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة جدية لتبادل الأسرى

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة لا تزال حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان، ويضمن الانسحاب، ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى.

وصرح هنية في بيان لحركة حماس، صدر اليوم الأحد: «تأكيدًا على جدية الحركة وإيجابيتها قبل الجولة الحالية للمفاوضات، فإنها أجرت سلسلة من الاتصالات مع الإخوة الوسطاء ومع فصائل المقاومة، وعقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، وحملته مواقفها الإيجابية والمرنة».

وأضاف أن الأولوية لدى الحركة هي وقف العدوان على الفلسطينيين، وهو موقف جوهري ومنطقي، ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارا، متسائلا: «ما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه».

وأشار إلى أن العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كمّا هائلاً من المشاكل السياسية ومن الجرائم التي ارتكبت في غزة، ورئيسها (بنيامين نتنياهو) يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة.

وتابع: «أمريكا التي أعطت غطاء لهذا الاحتلال هي من يجب أن يوقفه بدلا من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة».