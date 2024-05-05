النمسا تحاول كبح جماح تدفق أقارب المهاجرين من خلال اختبارات الحمض النووي

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يريد المستشار النمساوي كارل نيهامر، إجراء اختبارات الحمض النووي على أقارب الأشخاص الذين يحملون صفة لاجئ من أجل كبح تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأعلن نيهامر زعيم حزب الشعب النمساوي المحافظ، اليوم الأحد، زيادة استخدام الاختبارات الجينية لإثبات العلاقات الأسرية.

وأضاف لوكالة الأنباء النمساوية، أنه سوف يتم تشديد الاختبارات من خلال خبراء الوثائق والمسئولين الأمنيين ضمن عملية إعادة لم شمل الأسر.

وقال نيهامر: "سوف نقيد من عمليات إعادة لم شمل الأسر من خلال الفحوصات الصارمة".

ولم يفصح عن حجم التزوير الذي تم رصده خلال مثل هذه الإجراءات حتى الآن.

ويذكر أن عملية إعادة لم شمل أفراد أسرة الأشخاص الذين يحملون صفة لاجئ تعطلت بسبب جائحة كورونا، والآن تواجه العاصمة فيينا على وجه الخصوص زيادة كبيرة.

وكانت وزارة الداخلية، قد سجلت نحو 6900 طلب لجوء خلال الربع الأول.

ومن بين هذه الطلبات، 45% لأشخاص حصلوا على تصريح دخول ضمن برنامج إعادة لم شمل الأسرة. وبلغت النسبة خلال العام الماضي بأكمله 16%.