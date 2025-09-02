كشف الفنان عمرو يوسف عن أكبر مخاوفه قبل عرض فيلمه الجديد «درويش».

وقال خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «MBC»، إن تخوفه كان من موقف بعض الجمهور تجاه الفترات التاريخية، موضحًا: «هناك من لا يحب شكل الطرابيش في الأفلام».

ورفض يوسف فكرة تصنيف الأعمال وفقًا للحقبة الزمنية، مستشهدًا بمسلسل «جراند أوتيل» الذي دارت أحداثه في الخمسينيات وحقق نجاحًا استثنائيًا، مؤكدًا أن رهانه كان على تجاوز الحاجز النفسي لدى من ينفرون من الأعمال التاريخية. وقال: «رهاني أن من لا يحب هذه الفترة سيسمع من أصدقائه أن الفيلم ممتاز ومختلف، فيدخل ليشاهده، وهذا ما حدث بالفعل».

وأوضح أن مشاهد الأكشن والمجهود البدني لم تكن العقبة الأصعب بالنسبة له، مضيفًا: «قدمت أعمالًا تطلبت مجهودًا بدنيًا أكبر، لكن التحدي الحقيقي كان في الشخصية نفسها، فهي بعيدة تمامًا عني، وهدفي كان أن يرى الجمهور درويش 100% وليس عمرو يوسف».

وعلّق الإعلامي عمرو أديب على أدائه قائلًا: «في لحظات معينة شفتك محمود عبد العزيز»، ليرد يوسف: «ده شرف كبير بالنسبة لي، محمود عبد العزيز أسطورة».

وحقق فيلم «درويش» إيرادات بلغت مليونًا و182 ألف جنيه يوم السبت بدور العرض. وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، حول شخصية محتال يجد نفسه في مواجهة سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحول عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، ونخبة من الفنانين.