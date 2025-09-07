محافظ الشرقية يوجه بتقديم الرعاية الصحية للمصابين في انهيار شرفة بالزقازيق

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، متابعته لحادث انهيار شرفة أحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص نُقلوا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، دون وقوع وفيات.

وتلقى المحافظ إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور كلف اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك، السكرتير العام المساعد، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز الزقازيق، وأحمد ضاحي، رئيس حي أول الزقازيق، بالانتقال إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف ميدانيًا.

ودُفعت 6 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين، كما انتقلت قوات الحماية المدنية لتأمين الموقع، وتم فرض كردون أمني حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما وجّه المحافظ الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وكلف المحافظ الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار بعد إخلائه من قاطنيه حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط أو ذات الخطورة الداهمة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.