مضيفو طيران كندا يصوتون ضد اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي

صوت حوالي 10آلاف مضيف طيران في الخطوط الجوية الكندية ضد عرض الأجور الذي توصلت إليه النقابة وشركة الطيران الشهر الماضي، لكن من غير المتوقع حدوث إضراب آخر.

وانتهى مضيفو الطيران في الخطوط الجوية الكندية من التصويت يوم السبت على عقد مبدئي جديد، حيث صوت1ر99 % ضد عرض الأجور المقدم من الشركة.

وقالت شركة الطيران إنه سيجري الآن إحالة جزء الأجور إلى الوساطة وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا من الجانبين.

وجاء في بيان للشركة: "الخطوط الجوية الكندية والنقابة الكندية للموظفين العموميين قد درسا هذه النتيجة المحتملة واتفقا بشكل متبادل على أنه في حالة عدم التصديق على الاتفاق المبدئي، سيجري إحالة جزء الأجور إلى الوساطة، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في تلك المرحلة، فإلى التحكيم".

وتابع البيان "كما اتفق الطرفان على أنه لا يمكن بدء أي اضطراب عمالي، وبالتالي لن يكون هناك إضراب أو إغلاق، وستستمر الرحلات الجوية في العمل".

واستأنفت الخطوط الجوية الكندية عملياتها في 19 أغسطس/آب بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابة لـ 10 آلاف مضيف طيران لإنهاء إضراب عطل خطط السفر لمئات الآلاف من المسافرين. وقد أثر الإضراب على حوالي 130 ألف مسافر يوميا في ذروة موسم السفر الصيفي.