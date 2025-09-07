ترامب يستعد لزيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل لحضور قمة أبيك

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) القادمة، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين متعددين في إدارة ترامب.

وستستضيف كوريا الجنوبية قمة أبيك في مدينة جيونججو بجنوب شرق البلاد بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر، حيث دعا الرئيس لي جاي ميونج ترامب لحضور هذا الحدث خلال محادثاتهما في واشنطن الشهر الماضي.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "تتم مناقشة زيارة لكوريا الجنوبية، والتي ستركز على التعاون الاقتصادي"، مضيفا أن الرحلة تهدف أيضاً إلى التركيز على المناقشات حول التجارة والدفاع والتعاون النووي المدني.

وقال المسؤولون أيضاً إن هناك مناقشات جادة حول اجتماع ثنائي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش هذا التجمع، لكن لا توجد خطط مؤكدة حتى الآن، حسبما أفادت سي إن إن.

وقد أثار الحضور المحتمل لترامب في قمة أبيك تكهنات حول اجتماع محتمل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في لقاء كيم هذا العام خلال اجتماعه مع لي الشهر الماضي.