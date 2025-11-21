الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة خطف موظفة وسحلها بمنطقة صحراوية في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء إحدى السيدات، بخطف شخص مجهول لها وتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابتها، عقب خروجها من عملها، وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بالجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 نوفمبر الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية، من موظفة بإحدى الجهات مصابة بجرح سطحي وكدمات وسحجات بالجسم، وشقيقها، حيث قررت الأولى تتبع شخص مجهول لها عقب خروجها من عملها، وخطفها والتعدى عليها، محدثا إصابتها المنوه عنها، وتركها بإحدى المناطق الصحراوية، بدائرة قسم شرطة الأهرام، واتهمت الشاكية سيدتين مديرتان بالجهة محل عملها، لخلافات بينهم حول العمل.

بإجراء التحريات، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وإحداث إصابتها بنفسها، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب، نكاية فى مديرتيها لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.