طارق الشناوي: تصفيق 20 دقيقة لفيلم «صوت هند رجب» هو رسالة أن الشعوب لا تصمت

- مشاركة براد بيت وخواكين فينيكس رسالة رفض للدموية الإسرائيلية

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بفيلم "صوت هند رجب"، واصفًا إياه بأنه "الصوت العربي الفلسطيني" الذي يحظى بدعم وإنتاج دولي، مثنيًا على مخرجته التونسية كوثر بن هنية، التي اعتبرها من أبرز المخرجات في العالم العربي.

وقال الشناوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات"، السبت، إنه شعر بالندم لعدم حضور مهرجان فينيسيا لانشغاله، حيث كان العرض مؤثرًا وممزوجًا بين التسجيل الصوتي الأخير للطفلة هند رجب وما يجري حاليًا وما قد يحدث مستقبلًا من ظلم وانتهاك لروح الإنسان.

وأوضح أن الفيلم حظي بتصفيق متواصل استمر 20 دقيقة عقب عرضه، مؤكدًا أن الشعوب حول العالم لا تلتزم الصمت، بدليل المظاهرات المستمرة في أمريكا وأوروبا، والتي تعكس اختلافًا بين مواقف الشعوب وتوجهات الحكومات.

وأضاف أن مشاركة النجمين الأمريكيين خواكين فينيكس وبراد بيت كمنتجين منفذين للفيلم، رغم ما قد يواجهانه من مخاطر على مسيرتهما الفنية، تعكس رفضهما للدموية الإسرائيلية.

وأشار الشناوي إلى أن هناك أيضًا أصواتًا من داخل إسرائيل تندد بالعنف والدموية، لافتًا إلى أن الفيلم مرشح لجوائز رغم الهجوم عليه بدعوى استغلاله للحدث، مشددًا أن "الفن لا يستغل الحدث بل يستثمره لتوصيل رسالة"، وأن الأعمال الفنية المشاركة في المهرجانات يجب ألا تُقيَّد بحماية سياسية أو توجهات رسمية.

وأكد أن الفيلم يعرض الوجه الحقيقي للاحتلال، بعد أن استغل الأخير ذكرى المحرقة، مبينًا أن ما يمارسه الاحتلال اليوم أشد فظاعة.

كما ذكر أن اختيار شخصية هند جاء من ضمير المخرجة الإبداعي لا إرضاءً لأي جهة، معتبرًا أن رهان بن هنية كان على إنسانية المشاهد، بعيدًا عن الدموية المفرطة، لإيصال رسالتها للعالم.

يُذكر أن فيلم "صوت هند رجب"، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، أثار تفاعلًا واسعًا في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحصل على جائزة الأسد الفضي (جائزة لجنة التحكيم الكبرى)، ثاني أهم جوائز المهرجان، بعد عرضه الذي حظي بتصفيق متواصل استمر أكثر من 20 دقيقة.

والفيلم مستوحى من التسجيل الصوتي الأخير للطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات)، التي استغاثت بفرق الإسعاف بعد أن حوصرت داخل سيارة تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي شمال غزة مطلع عام 2024، قبل أن يُعثر عليها متوفاة بعد نحو 12 يومًا. كما وثّق الحادث مقتل ابنة عمها ليان حمادة (15 عامًا) أثناء محاولتها طلب المساعدة عبر مكالمة استغاثة سُجلت آنذاك