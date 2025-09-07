رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية: نحضر لافتتاح يبرز معالم المدينة ويخدم الأغراض التسويقية

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن عددًا من المشروعات يجري حاليًا افتتاحها تجريبيا، إلى حين الافتتاح الرسمي للعاصمة.

وأضاف في برنامج "تعمير" المذاع عبر قناة " ON"، مساء اليوم السبت، أنه تم افتتاح المسجد الكبير في عيد الأضحى وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي الصلاة به، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة بمسجد الفتاح العليم؛ وبات مفتوحًا للجمهور والمناسبات.

وذكر أن مازال البحث جاريًا بشأن التخطيط لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة رسميًا، معتبرًا أن الفعاليات التي تُقام في مدينة الفنون والثقافة تبشر لافتتاح من طراز خاص؛ مستكملا: "نجري دراسة خاصة بشأن افتتاح العاصمة؛ بما يخدم الأغراض التسويقية لها مستقبلا".

أوضح أن هناك شركة خاصة مسؤولة عن التشغيل والصيانة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، تعمل على خدمة السكان، ومن المقرر إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بها قريبًا، مزود بخدمة "الخط الساخن"، لتلقي الاتصالات والتعليقات من المواطنين والزائرين عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أن التطبيق يُستخدم أيضًا كأداة دعائية، ووسيلة لحجز الفعاليات والاحتفالات، مضيفًا أن المقيمين سيكون لهم قسم خاص داخل التطبيق يلبي احتياجاتهم اليومية بشكل مخصص، بخلاف المترددين على العاصمة.