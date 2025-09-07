شهد معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، التي أقيمت في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة من الـ 28 من أغسطس حتى 5 سبتمبر الجاري، حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ 2 مليون و 261 ألف زائر، فيما تجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة 935 مليار ليرة سورية (الدولار يساوي 11100 ليرة سورية)، وهو ما يعكس المكانة الاقتصادية والثقافية للمعرض على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح مدير المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة في تصريح لوكالة الأنباء السورية " سانا":، أن أكثر من 800 شركة محلية وعربية وأجنبية شاركت في الدورة الحالية، إضافة إلى ممثلين عن 44 دولة، فيما بلغ متوسط عدد الزوار اليومي خلال أيام المعرض 251 ألفا و 222 زائراً، و 226 ألفا و 100 زائر يومياً إذا احتُسب يوم الافتتاح المخصص للزيارات العامة.

وشكل الزوار المحليون وفق حمزة، نسبة 96% من الإجمالي بعدد 2 مليون و 170 ألفا و 560 زائراً، مقابل 90 ألفا و 440 زائراً دولياً بنسبة 4% من العدد الكلي للزوار.

ولفت حمزة إلى أنه تمت إقامة 697 فعالية فنية على المسرح الجماهيري حضرها نحو 450 ألف شخص، إضافة إلى 920 فعالية للأطفال شارك فيها قرابة 330 ألف طفل، إلى جانب أمسيات فنية وعروض غنائية ومسرحيات وألعاب حركية متنوعة.

وأقيمت فعاليات المعرض على مساحة مليون ومئتي ألف متر مربع، تضمنت أجنحة عرض ومساحات خضراء، ومواقف سيارات وبوابات إلكترونية، وخدمات طبية وأمنية وفنية متكاملة.





