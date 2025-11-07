مسؤولون عسكريون يبحثون سبل تعزيز التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية اليوم الجمعة بأن بيونج يانج وموسكو ناقشتا سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة العسكرية، وسط مؤشرات على نشر كوريا الشمالية قوات إضافية لمساعدة روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وأجرى نائب مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري باك يونج-إيل محادثات مع نائب وزير الدفاع الروسي فيكتور جوريميكين يوم الأربعاء في بيونج يانج، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء إن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون والتبادلات بين الأجهزة العسكرية خلال الاجتماع وسط تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء في تقرير منفصل أن وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانج-تشول التقى وفدا عسكريا روسيا برئاسة جوريميكين في اليوم السابق وأجرى محادثات في أجواء ودية.

ويشغل جوريميكين منصب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها قائد عسكري روسي يتولى هذا المنصب كوريا الشمالية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وجاءت الزيارة في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء أنها رصدت دلائل على قيام كوريا الشمالية بإجراء تدريب وتجنيد استعدادا لنشر قوات إضافية في روسيا.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، أرسلت كوريا الشمالية نحو 15 ألف جندي ومعدات وأسلحة لدعم جهود روسيا الحربية. وفي سبتمبر، قدرت وكالة الاستخبارات الوطنية عدد الجنود الكوريين الشماليين الذين قُتلوا خلال المعارك في منطقة كورسك الروسية بنحو ألفي جندي.