النائبة الجمهورية ستيفانيك تعتزم الإعلان عن ترشحها لمنصب حاكم نيويورك

من المتوقع أن تعلن عضوة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري إليز ستيفانيك عن ترشحها لمنصب حاكم نيويورك اليوم الجمعة، وفقا لشخصين مطلعين على خططها.

وتحدث الشخصان لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالكشف علنا عن خططها قبل الإعلان الرسمي.

وتمثل ستيفانيك، وهي حليف قوي للرئيس دونالد ترامب، دائرة محافظة في شمال ولاية نيويورك، وتفكر في الترشح منذ أشهر.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت ستيفانيك من انتقاداتها لحاكمة مدينة نيويورك كاثي هوكول، وكثيراً ما أشارت إلى الديمقراطية بأنها "أسوأ حاكمة في أمريكا". كما هاجمت ستيفانيك هوكول بسبب تأييدها لزهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك المنتخب.

وكان ترامب قد اختار ستيفانيك لتكون سفيرته لدى الأمم المتحدة العام الماضي، لكنه ألغى الترشيح لاحقا بسبب مخاوف بشأن الأغلبية البسيطة للحزب الجمهوري في مجلس النواب.