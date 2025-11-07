ترامب يستضيف قادة آسيا الوسطى مع تطلع واشنطن لمصادر المعادن النادرة

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة خمس دول من آسيا الوسطى في البيت الأبيض يوم الخميس، في الوقت الذي يكثف فيه بحثه عن المعادن الأرضية النادرة المطلوبة للأجهزة عالية التقنية، بما في ذلك الهواتف الذكية، والمركبات الكهربائية، والطائرات المقاتلة.

وعقد ترامب والمسؤولون من كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان اجتماعات ثنائية في المكتب البيضاوي قبل تناول عشاء عمل.

وقال ترامب: "كانت هذه الدول ذات يوم موطنا لطريق الحرير القديم الذي يربط الشرق بالغرب"، مشيرا إلى أنه "للأسف، أهمل الرؤساء الأمريكيون السابقون هذه المنطقة بالكامل".

وأضاف: "أنا أتفهم أهمية هذه المنطقة" ولكن "الكثير من الناس لا يعرفون ذلك".

جاءت زيارات البيت الأبيض في أعقاب نجاح ترامب في تحقيق تهدئة مؤقتة على الأقل مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن الخلافات بين البلدين حول تصدير عناصر المعادن النادرة، وهي نقطة احتكاك رئيسية في مفاوضاتهما التجارية.

وفي بداية الشهر الماضي، وسعت بكين قيود التصدير على عناصر المعادن الأرضية الحيوية والمغناطيس قبل أن تعلن، بعد محادثات ترامب وشي في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، أن الصين ستؤجل قيودها الجديدة لمدة عام واحد.

وتبحث واشنطن الآن عن طرق جديدة لتجاوز الصين في مجال المعادن الحيوية. وتستحوذ الصين على ما يقرب من 70 % من التعدين العالمي للمعادن النادرة وتسيطر على ما يقرب من 90% من المعالجة العالمية للمعادن النادرة.

وتمتلك آسيا الوسطى احتياطيات عميقة من المعادن الأرضية النادرة وتنتج ما يقرب من نصف اليورانيوم في العالم، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج الطاقة النووية. لكن المنطقة بحاجة ماسة إلى الاستثمار لزيادة تطوير هذه الموارد.

ولطالما مالت صادرات آسيا الوسطى من المعادن الحيوية نحو الصين وروسيا. فكازاخستان، على سبيل المثال، أرسلت في عام 2023 ما قيمته 07ر3 مليار دولار من المعادن الحيوية إلى الصين و 8ر1 مليار دولار إلى روسيا، مقارنة بـ 544 مليون دولار إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات التجارة على مستوى الدولة التي جمعها مرصد التعقيدات الاقتصادية، وهو منصة بيانات عبر الإنترنت.

وقال ترامب: "في الأسابيع الأخيرة، عززت إدارتي الأمن الاقتصادي الأمريكي من خلال إبرام اتفاقيات مع حلفاء وأصدقاء في جميع أنحاء العالم لتوسيع سلاسل إمدادنا بالمعادن الحيوية".