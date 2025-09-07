شهادة الأسير المحرر أسامة الأشقر تُبكي الإعلامية منة فاروق على الهواء: مصر حصننا الأخير

كشف الأسير الفلسطيني المحرر أسامة الأشقر، عن فظائع ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في شهادة مؤثرة دفعت الإعلامية منة فاروق إلى البكاء على الهواء.

وأعربت خلال تقديم «ستديو إكسترا» بدموع غلبتها تأثرًا، عن أملها أن تصل كلماته إلى وسائل الإعلام الغربية لتكون «صرخة حقيقية للعالم» بما يحدث داخل السجون المحتل، مشيرة إلى أن هناك «مجازر أخرى حقيقية» تحدث بعيدًا عن الأضواء المنشغلة بما يجري في غزة.

من جانبه، وجه «الأشقر» الشكر لمصر وشعبها، واصفا مشاعر المصريين تجاه القضية الفلسطينية بأنها «فياضة وجياشة وحقيقية وصادقة»، قائلا: «أشكر أهلنا وشعبنا في جمهورية مصر العربية، نحن نعتز بوجودنا بينكم، وبهذا الاحتضان الكبير».

وعبر عن شعوره بهذا الانتماء الصادق في كل مكان يذهب إليه داخل مصر، قائلا: «نحن في ظرف عصيب؛ العالم العربي منشغل ويُبحِر في التيه، ومراكبه تمضي بعيدًا عن الهم العربي المشترك؛ لكن المفارقة الإيجابية أن الشعب المصري ما يزال يحمل هذه العقيدة مؤمنا بفلسطين وشعبها.. وعندما أقول إن مصر هي حصننا الأخير؛ فأنا أعني ما أقول».

وكشف عن بعض ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون داخل سجون الكيان المحتل، مشيرا إلى اعتداء أكثر من ثمانية عشر سجانا على أسير بالضرب حتى الموت، مضيفا أن وزير الأمن اليمني المتطرف بن غفير هدد المحكمة باستقالته في حال معاقبتهم فعادوا إلى وظائفهم.

وذكر أن هناك سجّانين وسجانات إسرائيليين ارتكبوا اغتصابًا بحق أسرى فلسطينيين، لافتا إلى تصوير وتوثيق جرائمهم بالكاميرات من دون محاسبة أو عقاب.

وأشار إلى أن فصولا مرعبة كثيرة تجري في سجون الاحتلال؛ إذ تُنزع أغطية رؤوس الأسيرات ويُلقى بها ويعتدى عليهن، مضيفا أن قبل أيام رُشقن بالغاز لاعتراضهن على نزع الغطاء ومنع الصلاة.

ولفت إلى عدم السماح بالأذان داخل السجون منذ عشرين شهرًا، بالإضافة إلى منع الساعة لمعرفة الوقت، وأي تواصل مع أهاليهم.

https://www.youtube.com/watch?v=sSAG5qP9z6I