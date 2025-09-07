قالت الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية يهدف إلى استعادة الطابع المعماري والعمراني الأصيل وتجسيد تاريخ المنطقة بطريقة ملموسة.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المنطقة تعرضت للتهميش لفترات طويلة، وهذا المشروع يعيد لها رونقها مرة أخرى عن طريق تطوير 500 مبنى و35 شارعًا وميدانًا، كلٌّ منها يحكي تاريخ القاهرة منذ أكثر من 150 عامًا.

وأشارت إلى أن تصميم المنطقة الخديوية، هو نتاج إبداع كبار المعماريين من إيطاليا وفرنسا والنمسا، بالإضافة إلى المتخصصين المصريين في أربعينيات القرن الماضي؛ الذين تابعوا البناء في انسجام.

وأوضحت أن دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، يتمثل في تحديد المشكلات الخاصة بكل مبنى، سواء كانت إنشائية أو بشأن فقدان بعض العناصر المعمارية وغيرها، والعمل على تجهيز رسومات للمباني وترميمها؛ ليسترجع مظهره الأصلي.

وأكدت أن العمل مستمر لدراسة الحالة المعمارية لكل عقار على حدة بشكل دقيق، للوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ الترميم.