 فيديو.. زوجة رئيس وزراء ماليزيا تمتنع عن مصافحة الرئيس الصيني
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:50 م القاهرة
فيديو.. زوجة رئيس وزراء ماليزيا تمتنع عن مصافحة الرئيس الصيني

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 11:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 12:31 م

راج على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعزيزة إسماعيل زوجة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وهي تمتنع عن مصافحة الرئيس الصيني شي جين بينج.

جاء ذلك خلال حفل عشاء على هامش قمة شنجهاي للتعاون التي أُقيمت في مدينة تيانجين الصينية.

وأظهر الفيديو، أن الرئيس الصيني مّد يده لمصفاحتها إلا أنّ عزيزة امتنعت عن مصافحتها واعتذرت بلطف عن ذلك.

وفي أعقاب مشاركتها في الفعالية، كتبت عزيزة إسماعيل عبر حسابها على منصة إكس: «الحمد لله، كنت حاضرة مع زوجات رؤساء الدول والحكومات في حفل أقامته زوجة رئيس جمهورية الصين الشعبية».

ورأت عزيزة أن فرصة مرافقة رئيس الوزراء في تلبية الدعوة إلى القمة 25 لمجلس رؤساء دول وحكومات منظمة شنجهاي ذات مغزى كبير لتعزيز العلاقات والتعاون بين جميع الدول المشاركة.

 


