حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي

قال عمر صلاح، حارس مرمى بتروجت، إن فريقه كان يطمع في الفوز على الأهلي، خلال مباراة الناديين، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز.

اكتفى الأهلي بالتعادل 1-1 على ملعب الكلية الحربية، حيث تقدم الفلسطيني حامد حمدان لبتروجت في الدقيقة 11، وأدرك السلوفيني نيتس جراديشار التعادل للأهلي في الدقيقة 61.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بينما يتواجد بتروجت في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

صرح عمر صلاح عبر قناة أون سبورت "قبل المباراة، كنا نريد الفوز، ونطمع في ذلك، ولكن الحمد لله على التعادل، وركزنا إذا لم نفز، يجب ألا نخسر".

وأضاف حارس مرمى الزمالك السابق "الدوري هذا الموسم صعب للغاية، لذا فإن الحصول على أي نقطة سيصنع الفارق".