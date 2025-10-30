 مرموش يعود للتسجيل مع السيتي بعد 163 يوما - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 12:40 ص
مرموش يعود للتسجيل مع السيتي بعد 163 يوما

أمير نبيل
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 12:27 ص | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 12:27 ص

عاد عمر مرموش نجم منتخب مصر لتسجيل الأهداف بعد غياب طويل مع فريقه مانشستر سيتي، وذلك في مباراته ضد سوانزي سيتي بكأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.

وسجل مرموش هدف تقدم فريقه "2-1" ضد سوانزي، في الدقيقة 77 من المباراة، بعدما تسلم تمريرة الفرنسي ريان شرقي، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلق قذيفة مدوية من زواية صعبة للغاية.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمرموش مع السيتي منذ 163 يوما، حيث كان آخر أهدافه يوم 20 مايو الماضي بشباك بورنموث في الدوري.

وغاب مرموش فترة طويلة عن السيتي للإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة في مشاركته مع منتخب مصر بمباراة بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 


