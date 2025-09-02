قال الفنان عمرو يوسف، إن وعي المشاهد تطور بشكل لافت، وأصبح قادرا على التمييز بين جودة العمل الفني وعناصره المختلفة؛ نتيجة الانفتاح على الأعمال الأجنبية والأمريكية التي تُصرف عليها المليارات وأصبحت متاحة للجميع.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «MBC» : «أنا لا أستطيع المنافسة ماديا مع ما يحدث في الخارج؛ لكن أقدر أقدم القصة الجميلة، والحبكة والتمثيل».

وأشار إلى أن الأجانب عندما يشاهدون أفلاما مصرية ناجحة مثل «درويش» أو «ولاد رزق» لا يصدقون أنها أنتجت بهذه الميزانيات، قائلا: «عنما تقول له الفيلم بـ 3 أو 5 ملايين دولار، هذه أرقام لا ينتجون بها أفلاما بالنسبة لهم تحت بير السلم؛ لكن نقدر نقدم بها أفلام حلوة».

وكشف عن اقترابه من الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «السلم والثعبان»، الذي يجمعه بالمخرج طارق العريان، لافتا إلى تبقي حوالي عشرة أيام فقط على انتهاء تصوير الفيلم.

وأعرب عن سعادته البالغة بتجديد التعاون مع المخرج طارق العريان، مشيرا إلى أن الفيلم يمثل خامس عمل يجمعهما بعد النجاح الكبير الذي حققاه في الأجزاء الثلاثة من «ولاد رزق»، قائلا: «طارق العريان أخرج للأسطورة أحمد زكي أول فيلمين في حياته، عندما كان عمره 24 سنة».

وأعلن عن تحضيره لفيلم «موسم صيد الغزلان» مع الكاتب والسيناريست أحمد مراد.

وبشأن إمكانية عودته للدراما التلفزيونية قريبا، قال: «أنا بعشق الدراما، لكن السينما حلوة، وأنا سعيد بالأعمال التي أقوم بتحضيرها خلال الفترة المقبلة».



وأوضح أن طبيعة العمل التلفزيوني تفرض «ضغوطا صعبة»؛ تتطلب تصوير عدد كبير من المشاهد في اليوم الواحد، مؤكدا أنه يستمتع بالسينما ولديه العديد من المشاريع المقبلة.