الإعصار ميليسا يفقد بعض قوته فوق جامايكا بعد أن ضربها بقوة قياسية

فقد الإعصار ميليسا بعضا من قوته بعد ساعات من وصوله إلى اليابسة في جامايكا بكامل شدته، وتم خفض تصنيفه إلى الفئة الرابعة، لكنه لا يزال يشكل "خطرا على الحياة"، وفقا للمركز الوطني الأميركي للأعاصير .

وأوضح المركز، ومقره ميامي، أن الإعصار اجتاح الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة الكاريبية مصحوبا برياح مستمرة بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة.

وكان ميليسا قد وصل في وقت سابق إلى اليابسة قرب بلدة نيو هوب على الساحل الجنوبي الغربي لجامايكا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها نحو 295 كيلومترا في الساعة.

وحصد الإعصار أرواحا قبل أن يصل إلى جامايكا، إذ توفي ما لا يقل عن أربعة أشخاص في كل من هايتي وجمهورية الدومينيكان بسبب الأمطار الغزيرة.

وفي جامايكا، قالت وزارة الصحة إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم أثناء قطع الأشجار استعدادا للإعصار. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط مزيد من الضحايا، بينما لا تزال الحصيلة الكاملة للأضرار غير معروفة.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من أن الإعصار لا يزال يشكل "وضعا في غاية الخطورة ومهددا للحياة"، داعيا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم أو الملاجئ.

كما حذرت الحكومة في جامايكا من احتمال حدوث "أضرار كارثية" نتيجة العواصف العاتية والفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لأسطح منازل تقتلع وأشجار متساقطة وطرق غمرتها مياه الفيضانات.

ويعد ميليسا من أقوى الأعاصير التي تم تسجيلها في المحيط الأطلسي، بينما حذرت منظمة الصليب الأحمر من أن تأثيره قد يكون "غير مسبوق" على الدولة الجزيرة التي يقطنها 8ر2 مليون نسمة.