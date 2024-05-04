عمر كمال: أتجنب وجود الراقصات في كليباتي بسبب أمي

قال المغني عمر كمال، إنه أصبح يتجنب وجود الراقصات في فيديو كليبات أغانيه احترامًا لرغبة والدته، بجانب الحديث عن عمله في الملاهي الليلية.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج خلاصة الكلام، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة قناة النهار: «بقيت بتجنب وجود الرقاصات في كليباتي، علشان مزعلش أمي لأنها بتقعد تقولي اتقي ربنا وأخوك شغال معاك وعنده ابن»



وأوضح أن والدته تصاب بالضيق، إذا وُجد بجوار راقصة، متابعا: «والدتي بتقولي اتقي ربنا وفي أطفال بتتفرج عليك».



وأشار إلى أن والدته لا تعتبر أن أمواله من حرام لأنها من الأغاني، مستكملا: «أول حاجة ربنا هيحاسبني عليها أنا أذيت مين، وإيه الحرام اللي أنا عملته».



وأوضح أنه لا يزال يعمل في ملاه ليلية، وأنه لا يشعر بالضيق إذا ألقى أحدٌ أموالا عليه، باعتبار أنها لغة التحية في مثل هذه الأماكن.



