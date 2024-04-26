قرر علاء خطاب وكيل النائب العام، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطه أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة لصديقه المسجون بسجن مركز شرطة الدلنجات في البحيرة، وذلك أثناء عرض المتهم على مستشفى الدلنجات المركزى إثر مروره بوعكة صحية، وتم تحرير المحضر رقم 9189 لسنة 2024 جنايات الدلنجات.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بأنه أثناء قيام ضباط مركز الشرطة بتأمين المتهم "بسام ع خ " والمحجوز على ذمة القضية رقم 5342 لسنة 2024 جنايات الدلنجات، أثناء عرضه على مستشفى الدلنجات المركزى، نظرًا لمروره بوعكة صحية، تم ضبط "أحمد ش م" عاطل وصديق المتهم أثناء إعطائه مواد مخدرة عبارة عن قطعة كبيرة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش، وتم ضبط المتهم وجارى العرض على النيابة العامة.

وعقب مواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف أنه قام بالاتفاق مع صديقه المسجون أثناء إحدى الزيارات على القيام بإحضار المخدر المضبوط وتجهيزه واعطائه له أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفى.

تم تحرير المحضر رقم 9189 لسنة 2024 جنايات الدلنجات وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.