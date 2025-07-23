زيلينسكي: كييف ستصر في المفاوضات على وقف إطلاق النار الكامل

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في إسطنبول سيصر على وقف إطلاق النار الفوري.

وكتب زيلينسكي في قناته على "تلجرام": "سوف نُصر على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والشامل"، وفق لروسيا اليوم.

ومن المقرر أن يعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مساء اليوم الأربعاء في إسطنبول. وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الموضوع الرئيسي للمناقشة سيكون مشاريع مذكرات التفاهم للبلدين. وفي المذكرة التي تم تسليمها خلال الجولة الثانية، عرض الجانب الروسي سلسلة من شروطها لوقف إطلاق النار.