نتنياهو خلال اقتحام حائط البراق مع روبيو: العلاقات مع واشنطن قوية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لإسرائيل تعكس متانة الشراكة والعلاقات الوثيقة بين البلدين.

وجاءت في تصريحات نتنياهو خلال اقتحام ساحة حائط البراق الشرقي للمسجد الأقصى في القدس.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد زيارة حائط البراق: «إنه تحالف قوي وصلب مثل حجارة حائط المبكى التي لمسناها للتو».

وصرح وزير الخارجية قبل مغادرته بلاده بأن حماس "لا يمكنها الاستمرار في البقاء فيما لو كان السلام في المنطقة هو الهدف"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل حيث بدأ، اليوم الأحد، زيارة يجدد خلالها دعم بلاده لإسرائيل، بالرغم من الضربات التي شنتها على قطر مستهدفة قادة حماس، ولقيت انتقادًا من الرئيس دونالد ترامب.