منظمة الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 4000 شخص وانهيار مئات المنازل جراء السيول وسط السودان

- تدمير 550 منزلا بقرية "ميجر 6 " بولاية الجزيرة وسط السودان

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، نزوح 850 أسرة (4250 شخصا) وتدمير 550 منزلا جراء أمطار غزيرة فيضانات ضربت محافظة أم القرى بولاية الجزيرة وسط السودان.

وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت قرية "ميجر 6" بمحافظة أم القرى، شرقي ولاية الجزيرة، الجمعة، أدت إلى نزوح ما يقرب من 4250 شخصًا (850 أسرة).

وأضاف: "أفادت الفرق الميدانية بتدمير 550 منزلا، فيما لجأ النازحون إلى المناطق المفتوحة داخل المنطقة نفسها".

وتهطل عادة أمطار غزيرة بفصل الخريف في السودان، الذي يبدأ من يونيو وحتى أكتوبر، وخلالها يواجه البلد سنويا فيضانات واسعة النطاق.

وتتزامن الكوارث الطبيعية في السودان هذه الأيام مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023.

وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.