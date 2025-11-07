ديوكوفيتش وموسيتي إلى نصف نهائي بطولة أثينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبقى الإيطالي لورينزو موسيتي، على آماله في التأهل الى البطولة الختامية للتنس، عقب فوزه على الفرنسي ألكسندر مولر في دورة أثينا.

وفاز موسيتي، على مولر، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-4، اليوم الخميس، ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة أثينا للتنس، رفقة الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وجاء تأهل نوفاك ديوكوفيتش، بعد تغلبه على نظيره البرتغالي نونو بورجيش 7-6 (1/7) و6-4 في الدور ربع النهائي.

ويحتاج موسيتي، المصنف التاسع عالميا، للفوز بلقب دورة أثينا، من أجل تجاوز الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم والتأهل على حسابه الى البطولة الختامية المقررة في تورينو الأسبوع المقبل.

وبمعزل عمّن سيتأهل بينهما في نهاية المطاف، فإنّه سيقع في مجموعة صعبة إلى جانب الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا، والألماني ألكسندر زفيريف والأمريكي بن شيلتون.

ويلتقي موسيتي في دور الأربعة، خصمه الأمريكي سيباستيان كوردا، غدا الجمعة.

بدوره، حقق نوفاك ديوكوفيتش، فوزه 200 في القاعات المغلقة بعد مواجهة استغرقت ساعة و44 دقيقة، ليضرب موعدا مع الألماني يانيك هانفمان، المتأهل من التصفيات.

ويخوض النجم الصربي، البالغ من العمر 38 عاما، دورة أثينا، رغم حسمه مشاركته في البطولة الختامية، حيث سيتنافس إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز والأمريكي تايلور فريتز والأسترالي أليكس دي مينور.

ويبحث نوفاك ديوكوفيتش في مشاركته بدورة أثينا عن لقبه رقم 101 في مسيرته.

ويتصدر الأمريكي جيمي كونورز، القائمة بـ 109 ألقاب، متقدما على السويسري روجر فيدرر (103).