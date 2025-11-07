اتحاد الكرة يستقر على طاقم تحكيم أوروبي لنهائي السوبر

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري للأبطال في الإمارات، على استقدام طاقم تحكيم أوروبي لقيادة نهائي البطولة بين الأهلي والزمالك.

الأهلي تغلب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، ليضرب موعدًا في النهائي مع الزمالك، الذي تغلب بدوره على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل السلبي.

ويقام نهائي السوبر في الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتواصلت اللجنة المنظمة للبطولة مع عدد من الاتحادات الأوروبية بالفعل، ومن المنتظر وصول طاقم التحكيم غدًا السبت إلى الإمارات.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي لألقاب السوبر المصري برصيد 15 لقبًا، يليه الزمالك برصيد أربع ألقاب فقط.

ومن أصل 22 بطولة للسوبر المصري، والتي انطلقت موسم 2001-2002، خاض الأهلي البطولة في 19 نسخة، حقق اللقب 15 مرة وجاء الزمالك في المركز الثاني في 4 مرات.

ويبحث الأهلي عن تعزيز رقمه القياسي وتحقيق اللقب للمرة الـ20، والخامسة تواليًا، حيث حقق اللقب في آخر 4 نسخ أمام كلٍ من الزمالك مرتين، بيراميدز ومودرن سبورت.

كما يبحث الأهلي عن إنجاز جديد لم يتحقق من قبل، وهو التتويج باللقب في خمس نسخ متتالية، بعدما كرر الفوز في أربع نسخ في 3 مرات سابقة، من 2005 إلى 2009، ومن من 2010 إلى 2016، وأخيرًا من من 2021 إلى 2024.