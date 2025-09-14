حمزة الجمل يعلن تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لنادي إنبي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط فقط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

ويدخل نادي إنبي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، محمد سمير سعد ومروان داوود.

خط الوسط: أحمد العجوز، مودي ناصر، محمد حمدي.

الهجوم: أحمد كفتة، محمد حتحوت وأحمد زكي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: رضا السيد، رفيق كابو، هشام عادل، يوسف أوبابا، علي محمود، أحمد إسماعيل، سيد سعيد، محمد سمير عبد الوهاب وزياد كمال.