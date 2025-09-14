التحقيق مع سيدة ادعت تعرضها للتخدير أمام محطة مترو المرج: اختلقت الواقعة للاستيلاء على مشغولات ذهبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباشر النيابة العامة بشمال القاهرة، التحقيق مع سيدة في اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من زوجها وادعاء تعرضها للتخدير أمام إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

وأمرت النيابة العامة بحجز السيدة لحين ورود تحريات رجال المباحث حول الواقعة لكشف ملابستها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة اختلقت واقعة تعرضها للتخدير وسرقة المشغولات الذهبية للاستيلاء عليها بسبب خلافات أسرية مع زوجها.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بتغيب سيدة حال توجهها لإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري، حضر لقسم شرطة المرج مالك محل، وزوجته، وموظف، وأقروا بتعرض زوجته لسرقة مشغولاتها الذهبية وأن الأخير عثر على السيدة ملقاة أمام أحد المساجد بالقاهرة عقب تعرضها لواقعة تخدير فقام بالاتصال بزوجها.