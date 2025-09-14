نجح منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، في حصد بطولة الأفروباسكت التي أقيمت في رواندا خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 14 من نفس الشهر الجاري.

وتمكنت ناشئات مصر من الفوز في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 66-54 حيث جاءت نتائج الفترات على النحو التالي:

22-13

29-29

53-37

66-54

ويعد هذا الانتصار هو الأول لمصر في تاريخ بطولات الأفروباسكت على صعيد الناشئات تحت 16 عامًا منذ إقامة النسخة الأولى للبطولة عام 2009.

يذكر أن المنتخب المصري قد ضمن تأهله لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها العام القادم بجمهورية التشيك، عقب بلوغه نهائي بطولة الأفروباسكت وفوزه على منتخب الكاميرون في نصف النهائي.

واستهل منتخب ناشئات السلة مشواره في بطولة الأفروباسكت بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات على حساب الكاميرون وكينيا والمغرب، ثم فاز على تنزانيا بنتيجة 83–25 في دور الثمانية، قبل أن يتغلب على الكاميرون بنتيجة 72/50 ويحسم التأهل إلى النهائي ثم يحسم اللقب على حساب كوت ديفوار.

ويرأس البعثة في رواندا الأستاذ محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.