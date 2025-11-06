ليبيا ترحب بقرار السلطات اللبنانية الإفراج عن هانيبال القذافي



أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، عن تقديرها للتعاون الذي أبدته السلطات اللبنانية في ملف الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مؤكدة أن الخطوة تأتي نتيجة جهود دبلوماسية ليبية خلال الفترة الماضية.

وقالت الحكومة في بيان نشر على موقعها الرسمي مساء اليوم إن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أبديا تعاونًا وتفهّمًا في التعامل مع الملف، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية اتخذت قرار الإفراج عن المعني"في إطار روح الأخوّة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين".

وأكد البيان أن الإجراءات التي اتُّخذت جاءت ضمن مسار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي، ويسهم في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وأضافت الحكومة أنها ترحب بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا ولبنان، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وختم البيان بتأكيد التزام حكومة الوحدة الوطنية بنهج الحوار والتعاون البنّاء مع لبنان، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وكانت السلطات اللبنانية قد قررت الافراج عن هانيبال القذافي في 17 أكتوبر الماضي بكفالة قدرت بـ 11 مليون دولار، قبل أن تتدخل الدبلوماسية الليبية في تخفيض المبلغ إلى ما يقارب مليون دولار اليوم بحسب وسائل إعلام لبنانية.