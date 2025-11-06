ألقى الجيش الإسرائيلي، الخميس، "منشورات تحريضية" ضد "حزب الله" فوق بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوبي لبنان، فيما هدد بقصف مبان في قرى وبلدات جنوبية، ما دفع عددا من المواطنين لإخلاء منازلهم، وفق إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الجيش الإسرائيلي "عمد إلى إلقاء منشورات تحريضية فوق عيتا الشعب"، دون توضيح طبيعتها لكنها عادة ما تكون موجهة ضد "حزب الله".

وفي خبر منفصل، ذكرت الوكالة اللبنانية أنه "على وقع التهديدات الإسرائيلية التي طالت عددا من المباني في بعض القرى والبلدات الجنوبية، تسود حالة من الحذر والترقب في أجواء هذه المناطق".

وأوضحت "أن الأهالي يعملون على إخلاء المناطق المحددة باتجاه أحياء ومناطق أكثر أمانا".

وتتابع فرق الدفاع المدني ميدانيا أوضاع السكان وتعمل على مساعدتهم في عمليات الإخلاء، في وقت تنتشر فيه شائعات متعددة لا تستند إلى معلومات دقيقة، وفق الوكالة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، ارتفاع عدد الضحايا في الغارة الإسرائيلية على بلدة طورا قضاء صور والتي أدت في حصيلة نهائية إلى قتيل و8 مصابين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على بلدة طورا قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين".