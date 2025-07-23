الكنيست يوافق على قرار لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن

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صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وقد أقر الاقتراح بأغلبية 71 عضواً في الكنيست، فيما صوتت الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير جولان ضده، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وامتنع حزبا "كحول لفان" و"ييش عتيد" عن التصويت.

وينص مشروع القرار على أن هذه المناطق "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي والثقافي والروحي للشعب اليهودي"، وأن مدناً مثل الخليل ونابلس ومستوطنات شيلو وبيت إيل تعبر عن "الاستمرارية التاريخية للوجود اليهودي في أرض إسرائيل"، بحسب المشروع.

وادعى القرار أن أحداث السابع من أكتوبر 2023 أثبتت أن إقامة دولة فلسطينية "ستشكل خطراً وجودياً على إسرائيل وتقوض الاستقرار الإقليمي".