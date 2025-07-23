الأوقاف وصندوق مكافحة الإدمان يبحثان سبل الوقاية من تعاطي المخدرات وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها

أطلقت وزارة الأوقاف، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالتعاون مع محافظة القاهرة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لقاءً توعويًّا بمركز إمبابة لعلاج الإدمان، من خلال مديرية أوقاف القاهرة، لبحث سبل الوقاية من تعاطي المخدرات وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها.

وشارك في اللقاء الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان– مدير عام المركز، والأستاذ الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، والدكتورة أميرة رجب، المشرف على البرامج الوقائية بالصندوق، والدكتورة عزة حامد مصطفى، مسئول التنسيق مع صندوق مكافحة المخدرات بمديرية أوقاف القاهرة، وهناء عبد الرازق علي، عضو الأمانة الفنية للجنة التنفيذية للصندوق بمحافظة القاهرة.

واستهدف اللقاء، عددًا من أئمة الأوقاف، وعددًا من المهتمين بالشأن الصحي والمجتمعي، إذ تضمّن عرضًا توعويًّا حول الأضرار النفسية والجسدية للمخدرات، تلاه حوارًا مفتوحًا مع المشاركين حول طرق الحماية والوقاية المجتمعية.

وقال الدكتور خالد صلاح الدين: "نُسهم من خلال منابر الأوقاف في حماية المجتمع عبر خطاب ديني واعٍ يرفض المخدرات، ويُعلي من شأن الوعي والانتماء، ونؤمن بأن الوقاية تبدأ من الكلمة الهادفة والتواصل المباشر مع الناس".

واتُّفق في ختام اللقاء، على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق في تنفيذ فعاليات توعوية دورية تستهدف الشباب والنشء، مع إعداد خطة عمل تمتد إلى العام الدراسي الجديد، تشمل الندوات، والبرامج الوقائية، وحملات المساجد والمدارس