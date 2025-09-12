يزداد عدد الدول التي رهنت مشاركتها باستبعاد إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026"، يوما بعد يوم.

وبحسب مراسل الأناضول، أعلنت هيئات البث العامة في عدة دول أوروبية، انسحابها أو تقييم انسحابها من المسابقة الأوروبية في حال عدم استبعاد إسرائيل.

* انسحاب إسبانيا مرهون بمشاركة إسرائيل

وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، قال في تصريح لقناة تلفزيونية وطنية إن مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" تستدعي اتخاذ خطوات ملموسة.

وأشار أورتاسون، إلى أن القرار النهائي ستتخذه هيئة البث الإسبانية الحكومية "آر تي في إي".

ولفت إلى أن إسبانيا طلبت رسميا في وقت سابق استبعاد إسرائيل من المسابقة.

* انسحاب أيرلندا في حال مشاركة إسرائيل

أكدت هيئة البث الأيرلندية العامة "آر تي إي"، في بيان، أنه في حال عدم استبعاد إسرائيل من المشاركة، فإن إيرلندا لن تشارك في المسابقة.

وأوضحت أن عددا كبيرا من الأعضاء في الجمعية العامة لاتحاد البث الأوروبي "EBU" التي عُقدت في يوليو الماضي، أعربوا عن مخاوفهم من مشاركة إسرائيل.

وعبرت الهيئة الأيرلندية عن ارتياحها لبدء اتحاد البث الأوروبي مشاورات، وتمديده فترة انسحاب المشاركين دون عقوبات.

وقالت: "إذا استمرت إسرائيل في المشاركة، فلن تشارك أيرلندا في مسابقة يوروفيجن لعام 2026. سنتخذ القرار النهائي بناء على قرار اتحاد البث الأوروبي".

وأكدت الهيئة أن مشاركة أيرلندا في المسابقة ستكون "غير مقبولة" في ضوء الخسائر في الأرواح في قطاع غزة.

وأردفت: "تشعر هيئة البث الأيرلندية بالقلق إزاء استهداف الصحفيين في غزة وقتلهم، ومنع الصحفيين الأجانب دخول المنطقة".

* سلوفينيا ترهن مشاركتها باستبعاد إسرائيل

أعلنت هيئة البث العامة في سلوفينيا "آر تي في" أنها لن تشارك في المسابقة العام المقبل إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة.

وقالت الهيئة السلوفينية، في بيان، إنها اتخذت هذا القرار "تضامنا مع الشعب الفلسطيني".

* آيسلندا تدرس الانسحاب

أوضحت هيئة البث الآيسلندية "آي يو في"، أنها ستعيد النظر في المشاركة في يوروفيجن، إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة.

وأكدت الهيئة أنها ستتبنى الموقف الأوروبي العام في ضوء الوضع الإنساني في غزة.

* هولندا تقرر الانسحاب

قالت هيئة البث العامة الهولندية "AVROTROS" إن مشاركة هولندا ستكون "مستحيلة" في حال عدم استبعاد إسرائيل.

وأكدت أنه "لا يمكن تبرير مشاركة إسرائيل في ظل المعاناة المستمرة في غزة".

* بلجيكا ستعلن قرارها في ديسمبر

قالت بلجيكا إنها ستعلن في ديسمبر المقبل، فيما إذا ستشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" للعام القادم أم لا، وسط مخاوف من عدم استبعاد إسرائيل من المشاركة.

جاء ذلك في بيان لهيئة البث العامة، الناطقة بالفلمنكية في بلجيكا (في تي آر)، أوضحت فيه أن بروكسل ستحدد موقفها من المشاركة في "يوروفيجن 2026" في ديسمبر.

وأضافت الهيئة "إلا أن قرار مشاركة بلجيكا في المسابقة ستعلنه هيئة البث العامة البلجيكية الناطقة بالفرنسية (آر تي بي أف) في ديسمبر".

جدير بالذكر أن مشاركة بلجيكا في "يوروفيجن" تُدار وفق نظام تناوب بين هيئتي البث العام الناطقتين بالفرنسية والفلمنكية.

يشار أن إسرائيل شاركت في المسابقة بنسخة 2025 وجاءت ممثلتها يوفال رفائيل، في المركز الثاني.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو طبية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.