الجمعة 12 سبتمبر 2025 10:46 م القاهرة
مصدر قيادي بحماس: لم نتلقَ أي مساعدة معلوماتية من أي جهة خارجية بخصوص هجوم الدوحة

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 10:10 م | آخر تحديث: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 10:10 م

قال مصدر قيادي في حركة حماس، إن الحركة لم تتلقَ أي مساعدة معلوماتية من أي جهة خارجية بخصوص الهجوم في الدوحة.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون العربي، مساء الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي عجز عن إحداث أي خرق بشري أو تقني في طاقم الحماية الأمني الحركي والقطري.

وأشار إلى أن صوابية الإجراءات وترتيبات منظومة الأمن الحركية والقطرية سبب رئيسي في فشل محاولة الاغتيال.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أكدت أن الهجوم على قطر فشل في اغتيال قيادة حركة حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن رئيس الحركة في غزة خليل الحية أدى صلاة الجنازة على نجله وشهداء محاولة الاغتيال في العاصمة القطرية الدوحة "بعد ترتيبات أمنية خاصة".

وقالت الحركة، في بيان: "خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، أدى صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام، وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة، وذلك بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر".

ولم تكشف الحركة عن تفاصيل إضافية بشأن أداء الحية صلاة الجنازة على الضحايا أو الترتيبات الأمنية التي رافقتها.

ويعد هذا التصريح الأول للحركة بشأن الحية منذ الهجوم الإسرائيلي.

والخميس، شيعت جموع جثامين ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة من المسجد الرئيسي في قطر بحضور أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

