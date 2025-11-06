إسرائيل تستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد حزب الله قريبا

أفادت مصادر إسرائيلية بأن ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد ​حزب الله​ قريبًا".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسئولين، أنّه "يوجد خطط قائمة"، في ظل استمرار اعتداءات إسرائيل على ​لبنان​ وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار واحتلالها لعدة نقاط في الجنوب، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وقال المسئولون للقناة إنّه "لن يُسمح لحزب الله بتعزيز قوته والعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب"، مشيرين إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تحاول منع استئناف القتال".

في وقت سابق من اليوم، شدّد ​حزب الله​، على أنّ "موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي، وإنما يناقش ‏في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية".

وأعلن أنّه "بصفتنا مكون مؤسس ل​لبنان​ الذي التزمناه وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه، نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا ‏في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته بل يريد إخضاع دولتنا".