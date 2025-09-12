 رئيس وزراء السودان: علاقاتنا مع مصر تاريخية واستثنائية.. ونقدر دعمها في كل الملفات - بوابة الشروق
الجمعة 12 سبتمبر 2025 11:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء السودان: علاقاتنا مع مصر تاريخية واستثنائية.. ونقدر دعمها في كل الملفات

كامل إدريس
كامل إدريس
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 10:51 م | آخر تحديث: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 10:51 م

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، إن العلاقات بين مصر وبلاده تتسم بأنها علاقات تاريخية واستثنائية بشكل كبير.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، عُرضت اليوم الجمعة، أن مصر قيادة ورئيسًا وحكومة وشعبًا، لعبت دورًا شديد الأهمية، مشيرًا إلى استضافة مصر نحو خمسة ملايين مواطن سوداني.

ولفت إلى أن مصر تقدم لهؤلاء السودانيين استضافة كريمة، موضحًا أن بلاده وجدت من مصر دعمًا كبيرًا للغاية في مختلف الملفات الخارجية والداخلية.

ووجه الشكر لمصر، رئيسًا وحكومة وشعبًا كل الشكر والتقدير والعرفان نظير هذه الجهود، مشددا على أن السودان ملتزم بتقديم دعم مماثل لمصر في مختلف الملفات.

 


وأوضح كذلك أن السعودية لعبت دورًا مهمًا في دعم السودان خلال الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أنه سيُجري زيارة إلى المملكة خلال أيام، ويلتقي خلالها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما وجه الشكر لدولة قطر التي قدمت دعمًا مباشرًا للسودان خلال الظروف الراهنة، مشيدًا كذلك بجهود دول أخرى وبينها الكويت صاحبة التاريخ العريق في دعم السودان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك