قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، إن العلاقات بين مصر وبلاده تتسم بأنها علاقات تاريخية واستثنائية بشكل كبير.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، عُرضت اليوم الجمعة، أن مصر قيادة ورئيسًا وحكومة وشعبًا، لعبت دورًا شديد الأهمية، مشيرًا إلى استضافة مصر نحو خمسة ملايين مواطن سوداني.

ولفت إلى أن مصر تقدم لهؤلاء السودانيين استضافة كريمة، موضحًا أن بلاده وجدت من مصر دعمًا كبيرًا للغاية في مختلف الملفات الخارجية والداخلية.

ووجه الشكر لمصر، رئيسًا وحكومة وشعبًا كل الشكر والتقدير والعرفان نظير هذه الجهود، مشددا على أن السودان ملتزم بتقديم دعم مماثل لمصر في مختلف الملفات.



وأوضح كذلك أن السعودية لعبت دورًا مهمًا في دعم السودان خلال الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أنه سيُجري زيارة إلى المملكة خلال أيام، ويلتقي خلالها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما وجه الشكر لدولة قطر التي قدمت دعمًا مباشرًا للسودان خلال الظروف الراهنة، مشيدًا كذلك بجهود دول أخرى وبينها الكويت صاحبة التاريخ العريق في دعم السودان.