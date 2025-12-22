أحمد السقا وباسم سمرة يحرصان على حضور عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي

حرص الفنانان أحمد السقا وباسم سمرة على حضور عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي، الذي أُقيم بمسجد عمر مكرم، إلى جانب المخرجة كاملة أبو ذكري والموسيقار عمرو سليم.

وشهد العزاء استقبال عمر الفيشاوي لشقيقه الفنان أحمد الفيشاوي استقبالًا حارًا، عقب عودته من السفر، حيث حال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية دون حضوره جنازة والدته الراحلة.

وكانت جنازة الفنانة سمية الألفي قد شُيّعت عقب صلاة عصر يوم السبت الماضي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

ورحلت الفنانة سمية الألفي عن عالمنا صباح السبت الماضي داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة تركت خلالها بصمة بارزة في الدراما والسينما المصرية.

وظهرت الفنانة الراحلة في الفترة الأخيرة داخل كواليس فيلم «السفاح»، دعمًا لنجلها أحمد الفيشاوي، الذي يتولى بطولة العمل والمقرر عرضه قريبًا بدور السينما. والتُقطت لها آنذاك صور برفقة المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب أثناء متابعتها تصوير مشاهد ابنها، ليكون هذا الظهور هو الأخير لها قبل رحيلها.

وقالت سمية الألفي، عقب زيارتها لموقع تصوير الفيلم، إن العمل يحمل رؤية إخراجية مختلفة، مؤكدة أن الجمهور سيفاجأ بالشخصية التي يقدمها أحمد الفيشاوي، والتي وصفتها بـ«الجريئة»، معربة عن فخرها بنجلها، ومشيرة إلى أنه «رفع رأسها هي ووالده الراحل فاروق الفيشاوي».