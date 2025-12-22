مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الثانية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية

قال الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب أطلقتا جلسات حوار مجتمعي بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب تحسين آليات الالتزام الطوعي بما يرفع كفاءة المنظومة الضريبية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الحزمة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من التيسيرات، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في دعم موارد الدولة.

وأوضح أن الحزمة الثانية تركز على جعل الالتزام الضريبي الطوعي مستدامًا من خلال مجموعة من التسهيلات والإجراءات، التي يتطلب بعضها تعديلات تشريعية، بينما يعتمد بعضها الآخر على آليات إدارية وتنظيمية.

وأشار إلى إطلاق مفهومي «القائمة البيضاء» و«كارت التميز»، حيث تُمنح الأولوية في مختلف الخدمات الضريبية للممولين الأكثر التزامًا، بما يشمل سرعة الرد الضريبي خلال أسبوع، ووحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، وهو ما يسهم في تعزيز سيولة المنشآت ورفع قدرتها على ممارسة النشاط الاقتصادي بكفاءة.