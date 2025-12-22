أبو الغيط يشارك في افتتاح الدورة السابعة لمنتدى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، في حفل افتتاح الدورة السابعة لمنتدى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، والذي عُقد تحت عنوان «مجمع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية».

ونُظم حفل الافتتاح في العاصمة البحرينية المنامة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات البحريني ورئيس مجلس أمناء مركز «دراسات»، إلى جانب مشاركة عدد من كبار الشخصيات، وممثلي مراكز الفكر، وخبراء وباحثين من مختلف الدول العربية.

وأشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن أبو الغيط ألقى كلمة خلال حفل الافتتاح، أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في منتدى «دراسات»، الذي يهدف إلى بحث سبل التكامل الفكري العربي في قضايا الاستدامة، وتعزيز دور مراكز البحث في دعم صانع القرار، وصياغة رؤى متوازنة حول الفرص المتاحة أمام الدول العربية لتنفيذ خططها التنموية الطموحة.

وأوضح أبو الغيط أن انعقاد المنتدى لا يُعد مجرد لقاء أكاديمي، بل يمثل محطة مهمة لتحقيق نقلة نوعية في تمكين مراكز الفكر العربية من أداء دورها الحيوي في مجالات الاستدامة والتنمية، باعتبارها منصات فعالة لخلق وتبادل الرؤى والأفكار، بما يساعد المجتمعات العربية على مواجهة التحديات الراهنة بأفضل السبل الممكنة.

وفي ختام حفل الافتتاح، جرى تدشين كتاب وثائقي حول البحرين وجامعة الدول العربية، يتناول مسيرة البحرين التاريخية، وإسهاماتها في العمل العربي المشترك قبل وبعد انضمامها إلى الجامعة العربية عام 1971، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب مشاركتها في القمم العربية والتنموية، ومنتديات التعاون العربية مع الدول والجهات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يُلقي السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى «دراسات» المقرر عقدها غدًا الثلاثاء، بمشاركة عبد الله محمد الأحمد، الرئيس التنفيذي لمركز «دراسات»، حيث تتناول الكلمة أهمية مراكز الفكر والأبحاث ودورها في صياغة وصناعة القرار، خاصة في ظل تعزيز الشراكة والتعاون بين جامعة الدول العربية ومركز «دراسات».