شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدا خطيرا من الظلم لا يقبل الحياد

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا بالقاهرة، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال الإمام الأكبر: «أنا ممن يؤمنون بأن القضية الفلسطينية لا يختلف عليها اثنان، ولا يوجد فيها رأيان؛ لأنها بلغت من الظلم والعدوان، والخروج على كل القيم الحضارية والدينية والإنسانية والأخلاقية مبلغًا خطيرًا، خاصة مع ما تشهده من رذائل أخلاقية وسفك للدماء وقتل للأطفال، ووصل الأمر إلى حد لا يترك لأي إنسان خيارًا سوى أن يكون ضد هذه الجرائم، أو أن يكون مشاركًا ومتواطئًا مع هذه المآسي الإنسانية».

وأضاف: «لقد خسرنا الكثير من شهداء هذا العدوان الجائر والظالم، الذي لا يمكن وصفه بأنه حرب، بل إبادة ينفذها جيش مدجج بأعتى الأسلحة ضد شعب أعزل. ونشعر بألم بالغ لدماء الشهداء، غير أن هذا الكيان المحتل ومن يساندونه خسروا أيضًا، مع تغيّر المشهد العالمي، بعدما اعتاد العالم تصديق رواية المحتل بفعل الدعاية الكاذبة والآلة الإعلامية التي تعمل ليل نهار لترويج ادعاءاته، حتى خرجت شعوب الغرب إلى الميادين لإدانة المجازر في غزة، ووصفت المحتل بأنه دولة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الإنسانية».

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الظهير الشعبي الذي كان المحتل يعتمد عليه في تبرير جرائمه قد سقط، بعدما تكشفت الصورة الحقيقية أمام الرأي العام العالمي.

ووجّه الإمام الأكبر تحية خاصة إلى عمال الموانئ الإيطاليين الذين رفضوا تحميل السفن بالأسلحة الموجهة لقتل المدنيين في غزة، معتبرًا هذا الموقف موقفًا إنسانيًا عظيمًا يعكس ضميرًا حيًا وإنسانية صادقة، ويعبر عن قيم الشعب الإيطالي.

كما تساءل شيخ الأزهر عن تعثر تنفيذ «حل الدولتين»، المطروح منذ أكثر من ربع قرن، رغم تبنيه المتكرر في الخطابات والسياسات الدولية، قائلًا: «ما الذي يمنع تنفيذ هذا الحل حتى الآن؟ وكم مرة طُرح دون وجود إرادة دولية حقيقية للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، ليظل مجرد مناورات سياسية لا أكثر؟».

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي أجوستينو باليزي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره الكبير لجهوده في نشر السلام وترسيخ قيم التعايش الإيجابي حول العالم، مؤكدًا أن إيطاليا تتبنى موقفًا ثابتًا يدعو إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ويضع أولوية قصوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأبرياء في غزة، لتلبية احتياجاتهم العاجلة من الغذاء والدواء والمتطلبات الإنسانية الأساسية.