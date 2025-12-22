سانا: مقتل شخص جراء قصف لقوات سوريا الديمقراطية في حلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل سوري وأصيب آخرون، جراء قصف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمدينة حلب السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت "سانا" إن مدنيا قد قتل جراء قصف قسد بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عدة أحياء بمدينة حلب".



واتهمت وزارة الداخلية السورية، الإثنين، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بـ"الغدر" بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

بدورها، قالت وزارة الدفاع إن الجيش السوري يقوم بالرد على مصادر نيران قسد التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وأعلن الدفاع المدني السوري، الإثنين، إصابة عنصرين من كوادره التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بجروح جراء استهدافهم المباشر بإطلاق نار من قبل "قسد" أثناء تأديتهم لمهامهم على دوار الشيحان في مدينة حلب.